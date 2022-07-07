ضغط رونالدو أتى ثماره .. مانشستر يونايتد مستعد لبيع البرتغالي

مانشستر يونايتد مستعد للرضوخ لطلب رونالدو بالرحيل عن النادي.

يبدو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد رضخ للضغط الواقع عليه من البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقرر بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

النجم البرتغالي أوضح للنادي رغبته في الرحيل عن "أولد ترافورد" خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويوم الأربعاء كان اليوم الثالث الذي يغيب فيه عن تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وعلى الرغم من إصرار إدارة مانشستر يونايتد على الاحتفاظ بخدمات "صاروخ ماديرا" خلال الموسم المقبل، يبدو أن الضغط الكبير من اللاعب قد نجح.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تقريرًا أكد أن مانشستر يونايتد قرر الانصياع لمطالب رونالدو الرحيل عن النادي.

التقرير أشار إلى أن مانشستر يونايتد أدرك أنه لا يستطيع إبقاء اللاعب رغمًا عنه، ويريدون تجنب التورط في عملية طويلة من المفاوضات والانتقالات.

وحتى الآن، لا يعلم مانشستر يونايتد ما إذا كان رونالدو سيسافر مع الفريق في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، في آسيا وأستراليا.

وخلال أول يومين من غياب رونالدو، أكد النادي أن اللاعب لم يتواجد في مران الفريق لأسباب عائلية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكما ذكرت "ديلي ميل" في وقت سابق، فإن رونالدو لا يزال محبًا للنادي، ولكن في هذه المرحلة من مسيرته فإنه يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا، وهو ما لن يحدث في "أولد ترافورد" خلال الموسم الجديد.

اقرأ أيضًا ..

من هالاند إلى مبابي ونونيز .. سوق انتقالات 2022 وفن الحسم المبكر!

خط دفاع كامل ونيران في الهجوم.. غانا تحشد جيشًا جرارًا للانتقام من سواريز!

المُدلل والمشاغب والغطاس .. هجوم توتنهام الذي لن يحبه أحد!