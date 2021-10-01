ضربة موجعة .. نجم برشلونة يتعرض لانتكاسة جديدة

المصائب لا تأتي فرادى

أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه المُستدعاة لخوض مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد، مساء السبت، على ملعب "واند ميتروبوليتانو"، بالجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني.

ما هو الجديد في قائمة برشلونة؟

وشهدت قائمة النادي الكتالوني، عودة جوردي ألبا بعد حصوله على التصريح الطبي وتعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

بينما فقدت القائمة اسم بيدري جونزاليس بعد غيابه عن تدريبات الفريق اليوم الجمعة، وأفاد النادي أنه يعاني من انتكاسة جديدة في عضلة الفخذ في ساقه اليسرى، وهي نفس المنطقة التي أصيب بها قبل عودته للظهور في المباراة الماضية.

كما يستمر غياب الرباعي، سيرجيو أجويرو، مارتين برايثوايت، عثمان ديمبيلي، بالدي.

كيف جاءت قائمة برشلونة؟

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، رونالد أروخو، كليمون لونجليه، أوسكار مينجويزا، صامويل أومتيتي، إريك جارسيا، جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ريكي بوتش، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، نيكو جونزاليس، جافي.

الهجوم: ممفيس ديباي، أنسو فاتي، يوسف ديمير، فيليب كوتينيو، لوك دي يونج.

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