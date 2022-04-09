ضربة موجعة للأخضر .. إصابة الشهري تُهدد مشاركته في المونديال

تعرض صالح الشهري نجم الهلال والمنتخب السعودي لإصابة قوية خلال مباراة الأمس أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا، وتُرجح المصادر المتابعة غيابه عن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

المهاجم السعودي كان قد شارك أساسيًا في المبارةا الأولى لفريقه في دوري أبطال آسيا هذا الموسم تعويضًا للمصاب أوديون إيجالو، وقد نجح في إحراز هدف الزعيم الأول من ركلة جزاء لكنه تعرض لتلك الإصابة وغادر الملعب عند الدقيقة الـ34.

الهلال لم يُعلن بعد تفاصيل إصابة الشهري، لكن صحيفة الرياضية أشارت إلى أن الفحوصات التي أجراها في وقت متأخر من مساء أمس أظهرت إصابته بقطع في الوتر وهو ما يعني بالتأكيد نهاية موسمه مع فريقه.

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الرياضية لم تُوضح إن كانت الإصابة تتعلق بوتر أكيلس أم لا، لكن العديد من المصادر أكدت ذلك، وقد أشار أخصائي العلاج الطبيعي "ثامر الشهراني" إلى أن طريقة الإصابة وسقوط اللاعب تُرجح إصابته بقطع في وتر أكيلس مما يعني ابتعاده عن الملاعب لمدة لا تقل عن 9 أشهر.

🚨 إصابة لاعب نادي #الهلال صالح الشهري وبناء على طريقة الإصابة قد تكون :

- قطع في وتر أخيليس

*التشخيص النهائي بعد الفحص والأشعة*

مدة الغياب قد تصِل لـ ٩ أشهر 📆

إصابة صعبة وتأخذ وقت في العودة

نتمنى تكون بسيطة .. وألف سلامة 🙏🏼 pic.twitter.com/l3FEPKo7oh — ثامر الشهراني | Thamer (@ithamer_7) April 9, 2022

اللاعب نفسه عزز موجة القلق حوله بنشر صورة له على إنستجرام خلال الإصابة والتعليق "الحمدلله على كل شيء"، وقد انهالت عليه رسائل الدعم من زملائه في الهلال والمنتخب ومختلف أندية الدوري السعودي.

غياب الشهري عن الأخضر في مونديال 2022 ضربة موجعة للمنتخب والمدرب هيرفي رينارد، إذ يُعد المهاجم الأساسي وقد لعب دورًا مهمًا خلال مشوار التصفيات بلعبه 13 مباراة وإحرازه 7 أهداف.