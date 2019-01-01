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ضربة موجعة لبرشلونة - إصابة آرتور وغيابه شهرًا

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Getty Images
تعرف على الإصابة التي تعرض لها آرتور في الكلاسيكو
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي برشلونة إصابة آرتور ميلو عقب مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

آرتور لعب الكلاسيكو كاملًا وتعرض لأكثر من تدخل من جانب لوكا مودريتش.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي: "آرتور يعاني من إصابة عضلية في القدم اليسرى ومن المتوقع غيابه فترة تتراوح بين 3 أسابيع إلى 4".

ولن يتواجد متوسط ميدان برشلونة أمام أتلتيك بلباو وبلد الوليد وإشبيلية في الدوري الإسباني بجانب مواجهة ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ولقاء ريال مدريد في الكأس.

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وقد يعود اللاعب في الكلاسيكو بالدوري الإسباني يوم 2 مارس أو تتأجل مشاركته للقاء ريو فاييكانو.

جدير بالذكر أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة، لم يتدرب صباح اليوم، الجمعة، وشكوك تزداد حول مشاركته أمام بلباو.

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