ضربة مقلقة لجوارديولا تربك حسابات السيتي وتبشّر ريال مدريد وآرسنال!

السيتي قد يلعب دون واحد من لاعبيه الرائعين هذا الموسم..

تلقى الإسباني بيب جوارديولا وفريقه مانشستر سيتي ضربة مقلقة في فترة التوقف الدولي، هذه المرة بإصابة في خط الدفاع.

فقد غاب السويسري مانويل أكانجي لاعب السيتي المميز هذا الموسم عن آخر الحصص التدريبية لمنتخب بلاده، وتطرق المدرب مراد ياكين عن الأمر ذاته.

المدافع البالغ من العمر 28 عامًا أعلن مدربه أنه سيكون خارج حساباته فيما يتعلق بمباراة أيرلندا الودية، نظرًا لإصابة حدثت في تدريبات سويسرا،. لميكشف إلى الآن ما هي طبيعتها التفصيلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سيؤثر ذلك بالتأكيد على خطط جوارديولا المتعلقة بمباراة آرسنال الهامة في الدوري الإنجليزي، والتي ستقام يوم الأحد 31 مارس أي بعد التوقف الدولي مباشرة.

كما يأمل جوارديولا بكل تأكيد في ألا تؤثر الإصابة نفسها على حظوظ أكانجي في اللحاق بمباراة ريال مدريد بربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر ذهابها يوم 9 أبريل.