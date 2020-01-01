ضربة مزدوجة لليفربول .. غياب محتمل لتياجو وأليسون عن مواجهة آرسنال للإصابة

تقارير صحفية تؤكد غياب الثنائي تياجو ألكانتارا وأليسون بيكر عن لقاء ليفربول وآرسنال.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن إصابة الثنائي تياجو ألكانتارا وأليسون بيكر وغيابهما عن مواجهة ليفربول القادمة ضد آرسنال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، نقلًا عن "ذا تايمز"، والتي أكدت أن الثنائي لم يشاركا في تدريبات الفريق الأخيرة.

وسيخضع تياجو لاختبار بدني صباح يوم المباراة، سيتم من خلاله تحديد موقفه من المشاركة لدقائق خلال المباراة من عدمها.

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ولم يحدد الفريق الطبي في ليفربول بعد طبيعة الإصابة الخاصة بالثنائي، مما يصعب من إمكانية تواجدهما أمام المدفعجية مساء الإثنين.

وكان تياجو قد بدأ مشواره مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي عندما شارك أمام نظيره تشيلسي لمدة 45 دقيقة قدم فيهم مستويات مبشرة بتجانس سريع له مع الفريق.

ولا يعد تياجو هو الصفقة الوحيدة لليفربول في الصيف الجاري، حيث تعاقد الريدز مع ديوجو جوتا من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد جمع ست نقاط من أول مواجهتين أمام ليدز يونايتد وتشيلسي، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.