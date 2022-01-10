ضربة قوية لإيطاليا .. إهمال يوفنتوس الطبي يبعد كييزا حتى نهاية الموسم

تلقى نادي يوفنتوس الإيطالي ضربة موجعة لما تبقى من حظوظه في المنافسة على كافة الأصعدة خلال الموسم الحالي، بعد الإعلان عن إصابة نجمه فيديريكو كييزا.

يوفنتوس أكد في بيان رسمي عن تعرض كييزا لقطع في الرباط الصليبي الأمامي، خلال مواجهة روما في قمة الجولة 21 من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء في بيان يوفنتوس: "الاختبارات الطبية التي خضع لها كييزا أكدت وجود تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، سيكون من الضروري التدخل الجراحي خلال الأيام القادمة".

ويبدو أن إهمال يوفنتوس الطبي كان جليًا في حالة كييزا، حيث تعرض اللاعب للإصابة ثم دخل الملعب لعدة دقائق قبل قرار الخروج من المباراة في الدقيقة 32.

ضربة قوية لإيطاليا ويوفنتوس

إصابة كييزا تعني انتهاء موسمه وعودته إلى اللعب في موسم 2022-23، وهو ما يمثل خبرًا سيئًا لنادي يوفنتوس.

وتأتي الإصابة أيضًا لتبعد كييزا عن منتخب إيطاليا في الملحق الأوروبي المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2022.

كييزا تمكن من تسجيل هدفين وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة في 14 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

وانضم كييزا إلى يوفنتوس من صفوف فيورنتينا في 2020 بصفقة إعارة مع التزام بالشراء.

ومن المقرر أن يدفع يوفنتوس ما يصل إلى 60 مليون يورو لتأمين خدمات كييزا.

سخرية إنجليزية من إصابة كييزا

ويبدو أن الإنجليز لم ينسوا بعد الهزيمة أمام إيطاليا في نهائي بطولة أمم أوروبا، يورو 2020.

وفي تعليق على خبر إصابة كييزا، بعث موقع "eBay" المتخصص في بيع المنتجات إلكترونيًا في بريطانيا رسالة ساخرة إلى يوفنتوس.

وجاء في الرسالة: "يوفنتوس، لدينا شخص يمكنه القيام بالعمل على الجناح إذا كنتم مهمين؟ الصفقة الحلم".

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