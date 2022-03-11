"ضربة قاسية لباريس" .. دوناروما عن حزنه بعد خطأه الفادح في دوري الأبطال

تحدث جانلويجي دوناروما على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطه بعد خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

وكان الفريق الفرنسي قد خسر مباراة الإياب بعد تقدمه في النتيجة، بعد عودة قوية من الملكي شهدت تألق المهاجم كريم بنزيما، فيما أخطأ الحارس الإيطالي الذي ساهم في عودة ريال مدريد للمباراة.

وهو الأمر الذي جعل دوناروما في حالة حزن كبيرة بعد المباراة، حيث رفض الحديث حول ما حدث، ولكن عبر الإيطالي عن حزنه واعتبر خروج باريس من بطولة دوري الأبطال كضربة قاسية لصفوف فريقه.

ماذا قال دوناروما؟

كتب دوناروما على تويتر: "الإقصاء من دوري الأبطال كان ضربة قاسية".

وواصل: "لم يكن اليومان الماضيان سهلين، لكننا نخرج أقوى من مثل هذه لحظات الصعبة".

واختتم: "الآن علينا أن نفكر في الحاضر، حول الفوز بالدوري الفرنسي، وتقديم كل شيء كما فعلت دائمًا لهذا القميص، ولهذا النادي وجماهيره، لنبدأ معًا مرة أخرى! يعيش باريس".

ماذا عن خلافه مع نيمار؟

ولم يتحدث الحارس الإيطالي في منشوره عبر الحادثة التي كانت تحدثت عنها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن وجود خلاف ومشاجرة بينه وبين زميله نيمار.

حيث قد نفى نيمار وجود أي مشاكل بين الثنائي عبر حسابه في إنستجرام ليلة أمس، ويبدو أن دوناروما اكتفى بما فعله زميلة.

جدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة فريق بوردو في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الفرنسي في الأحد القادم.

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