ضربة جديدة للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

النجم في مواجهة الأهلي إفريقيًا

أصدر نادي النجم الساحلي، بيانًا رسميا، اليوم الخميس، يكشف خلاله حالة الإيفواري سليمان كوليبالي مهاجم الفريق وهل يلحق بمواجهة الأهلي أم لا.

النجم الساحلي يحل ضيفًا على نظيره الأهلي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، الأحد المقبل بالقاهرة.

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز من أجل أخذ خطوة نحو التأهل للدور المقبلة، والنجم الساحلي يسعى للحفاظ على صدارة المجموعة في الوقت الحالي.

وجاء بيان النجم الساحلي، بتأكيد غياب سليمان كوليبالي عن الفريق أمام الأهلي بسبب الإصابة الذي يعاني منها مؤخرًا والتي أبعدته عن التدريبات الجماعية.

اقرأ أيضًا - غياب قائد مازيمبي عن مواجهة الزمالك

وقال البيان: "يشكو المهاجم سليمان كوليبالي من بعض الأوجاع حتمت عليه القيام على انفراد"، مشيرًا إلى قوة إصابة اللاعب خلال الوقت الحالي.

وأضاف البيان: "قد قرر الأطاء الفني بالتشاور مع الإطار الطبي عدم المجازفة باللاعب في المباراة القادمة شأنه شأن زميله ماهر الحناشي الذي عاد منذ يومين إلى التمارين".

وكان كوليبالي لاعبًا في الأهلي قبل أن يهرب ويتعرض للإيقاف والغرامة قبل تسوية الأمر بين الناديين مؤخرًا.