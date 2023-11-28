ضربة جديدة لأنشيلوتي.. نجم ريال مدريد المخضرم يتعرض للإصابة!

المدرب الإيطالي لن يهنأ خلال الفترة المقبلة..

اسم آخر ينضم لكتيبة مصابي ريال مدريد وهو الكرواتي لوكا مودريتش الذي سيكون غيابه صعبًا عن تشكيل كارلو أنشيلوتي.

يأتي هذا قبل موعد هام ينتظر فيه ريال مدريد الفوز داخل ملعبه على نابولي، وذلك لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وخضع الكرواتي لفحوصات ولم تظهر أي أعراض خطيرة إلا أنه حمل زائد على العضلات، وبذلك سيغيب عن تشكيل ريال مدريد أمام الفريق البارتينوبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وإذا كانت الأمور قد سارت في الراحة بشكل جيد، فمن المنتظر أن يخوض مباراتي غرناطة وريال بيتيس بشكل اعتيادي.

وتضاف هذه الخسارة الجديدة إلى السبعة المصابين لدى الفريق الأبيض بالفعل: كورتوا، كيبا، ميليتاو، كامافينجا، تشواميني، فينيسيوس وأردا جولر.