ضربة جديدة .. الإصابة تحرم يوفنتوس من دي ليخت أمام سبيزيا

يوفنتوس نحو مزيد من المتاعب

فوجئ الجميع بغياب ماتياس دي ليخت عن تشكيل يوفنتوس أمام سبيزيا على الرغم من ظهوره في العمليات الإحمائية واستعداده للمشاركة أساسيًا في المباراة أمام سبيزيا.

ويستضيف يوفنتوس نظيره سبيزيا ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي وعينه على الانتصار من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة على لقب السيري آ.

وأثناء العمليات الإحمائية شعر المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت بانزعاجات عضلية ليتوجه إلى المدير الفني أندريا بيرلو يبلغه بأنه لا يستطيع إكمال الإحماء.

اقترب المدافع الدولي الهولندي على الفور من بيرلو وعاد بعد مناقشة قصيرة إلى غرفة تبديل الملابس، ليخرجه المدير الفني الشاب من تشكيل اللقاء نظرًا للإصابة.

وكان المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي قد قال لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا قبل دقائق من انطلاق المباراة: "تلقى دي ليخت ضربة يوم السبت، حاول اللعب لكنه شعر بالألم ولذلك فضلنا إراحته".

وبالتالي فإن دي ليخت ليس متاحًا ليوفنتوس في مواجهة اليوم أمام سبيزيا، ليضيف المدافع الهولندي ومشكلة أخرى لمدربه أندريا بيرلو الذي يضطر بالفعل للتعامل مع عدد كبير من الإصابات.

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يذكر أن يوفنتوس يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإيطالي خلف كل من المتصدر إنتر والوصيف ميلان، ليواجه خطر خسارة لقب حافظ عليه لـ 9 سنوات متتالية.