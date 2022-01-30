ضربة الشتاء الكبرى .. مصطفى محمد يقترب من الدوري السعودي

تفوق سوق الانتقالات الشتوي في الدوري السعودي على كل التوقعات الإيجابية بشأنه، إذ ربما يُعد الميركاتو الأقوى في العالم، ويبدو أن المفاجآت لن تتوقف حتى اللحظات الأخيرة قبل غلق السوق.

التعاون السعودي كان أحد الأندية الأكثر نشاطًا في الدوري خلال يناير الجاري، إذ نجح في ضم عدد من اللاعبين أبرزهم أشرف المهديوي ومصطفى فتحي وألفارو ميدران وآخرهم كريستيان لوينداما من جلطة سراي.

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صحيفة "أكشام" التركية أفادت أن التعاون لم يكتف بالتعاقد بالمدافع الكونغولي من جلطة سراي، بل أبدى اهتمامه بضم المهاجم المصري مصطفى محمد، والذي لم يكن يحظى بدقائق لعب منتظمة مع المدرب السابق فاتح تريم.

المهاجم المتواجد مع منتخب بلاده في الكاميرون حاليًا، ويستعد لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا مساء اليوم الأحد، انضم للعملاق التركي بالإعارة لموسم ونصف في يناير 2021، ومن ثم تحول العقد إلى انتقال نهائي مقابل 4 ملايين دولار في ديسمبر الماضي.

الصحيفة التركية أوضحت أن جلطة سراي لا يُمانع التخلي عن مصطفى محمد خاصة في ظل حاجته لتقليل عدد اللاعبين الأجانب لديه، ولكنه يشترط شرطًا أساسيًا لإتمام الصفقة.

ذلك الشرط والذي يُمثل الخطوة التي تُفصل مصطفى عن الدوري السعودي هو تقديم التعاون لعرض بقيمة 4 ملايين دولار على الأقل لضم المهاجم، إذ لا ينوي جلطة سراي التعرض لخسارة مالية.

يُشار إلى أن التعاون مرتبط كذلك بالتعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي الذي فسخ عقده مؤخرًا مع قطر القطري، وتتحدث التقارير عن استعداد إدارة "سكري القصيم" لتقديم عرض بقيمة 3 ملايين دولار لمدة موسم ونصف للجناح الذي سبق أن خاض تجربة مريرة مع الأهلي السعودي.