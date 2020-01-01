ضربة أخرى لبارتوميو .. برشلونة يخسر نهائي السلة في حضوره!

مسمار جديد في نعش رئيس نادي برشلونة

خسر برشلونة لقب بطولة الدوري الإسباني لكرة السلة بعد خسارته أمام باسكونيا في المباراة النهائية التي أقيمت بصالة بابيلون فونتي في فالنسيا أمس الثلاثاء.

وكانت الخسارة صعبة كونها تحت أنظار الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، وفي توقيت يحتاج فيه الرجل أي شيء يسانده وسط خيبات فريق كرة القدم.

وانتهت المباراة على وقع انتصار باسكونيا بنتيجة 69 مقابل 67 ليخسر برشلونة النهائي الذي أقيم من مباراة واحدة بدلًا من 5 مباريات بسبب فيروس كورونا.

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وكان حضور بارتوميو نهائي كرة السلة هو السبب وراء تخلفه عن حضور مواجهة الأمس بين برشلونة وأتلتيكو مدريد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وفي كامب نو أو صالة بابيلون فونتي، كانت ليلة بارتوميو قاسية بسبب تكرار الفشل الإداري والذي يجعل أيام الرجل معدودة في منصبه كرئيس للنادي.

وقام نواب رئيس برشلونة جوردى كاردونر وجوردى مويكس وباو فيلانوفا بتمثيل الفريق الكتالوني في مباراة أتلتيكو مدريد مساء أمس في ظل غياب الرئيس بارتوميو.

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يذكر أن إدارة برشلونة تعاني من انقسام في الوقت الحالي، ما أدى إلى استقالة بعض أفرادها وإقالة آخرين وأزمات بين أفراد الإدارة وبين اللاعبين.