ضد ستراسبورج: لويس إنريكي يعبث كما يشاء في باريس سان جيرمان.. وثلاثي برشلونة متناقض!

قلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز ثمين ومثير بثلاثة مقابل هدف واحد على مضيفه ستراسبورج في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، بعدما تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر، قبل أن ينتفض الفريق الباريسي في الدقائق الأخيرة ويسجل ثلاثة أهداف خطف بهم الفوز والنقاط كاملة.





لويس إنريكي يفعل ما يحلو له في الساحة المحلية

أثبت لويس إنريكي مجددًا أنه يملك كامل الحق في إدارة فريقه بالأسلوب الذي يراه مناسبًا، حتى لو بدا تدويره للتشكيلة ضربًا من الجنون بعدما أجرى تسعة تغييرات كاملة على عناصره الأساسية.

الرجل يجد نفسه مجبرًا على المناورة وإراحة كوادره بين معركتين طاحنتين في دوري أبطال أوروبا، الأولى كانت أمام مانشستر سيتي في إنجلترا والثانية تنتظره بعد أيام قليلة أمام فريقه السابق برشلونة، وطالما أن خياراته تنجح في النهاية بحصد النقاط الكاملة وتضمن له حسم لقب الدوري الفرنسي في ختام المطاف، فلا يملك أحد توجيه اللوم له على ما يفعله بالتشكيل.

ثلاثي برشلونة السابق بين خفوت البداية وانفجار النهاية

تجسدت مغامرة المدرب الإسباني في رهانه على ثلاثي برشلونة السابق الذي لعب أدوارًا متناقضة طوال اللقاء، حيث بدأ الشاب درو فيرنانديز أساسيًّا في خط الوسط باحثًا عن فرض نفسه، لكنه اكتفى بتسديدة واحدة تصدى لها الحارس قبل أن يغادر مع حلول الدقيقة 54، بينما تكفل فيران توريس بقيادة عمق الهجوم طوال اللقاء وعانى من رقابة دفاعية خانقة واكتفى بمحاولة رأسية يتيمة قبل أن يصنع الهدف الثالث.

المشهد الدرامي بأكمله كتبه عثمان ديمبيلي بعد نزوله بديلًا في الدقيقة 63، فرغم صدمة إهداره لركلة جزاء في الدقيقة 72 بتسديدة خارج القائم، إلا أنه انتفض وصنع هدف التعادل لإيليا زابارني في الدقيقة 77، قبل أن يتكفل بنفسه بتسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 85 عبر تسديدة يسارية استقرت في الشباك واستلام كرة الهدف الثالث بنفسه ليقود هجمة قتل اللقاء.

بيت القصيد

قد تبدو فلسفة لويس إنريكي محفوفة بالمخاطر وتضع أعصاب عشاق باريس سان جيرمان على المحك، لكن بيت القصيد يكمن في شخصية الفريق القادرة على تصحيح مسارها وانتزاع الفوز حتى في أصعب السيناريوهات.

إنريكي خرج من ستراسبورج بكل ما خطط له: أراح عناصره الرئيسية، وحافظ على حظوظه كاملة في الدفاع عن لقبه المحلي، ومنح أسلحته الهجومية دفعة معنوية هائلة قبل التوجه نحو كتالونيا لمقارعة برشلونة.