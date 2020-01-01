ضحايا جدد على الدكة .. كيف يلعب ليفربول بعد قدوم جوتا وتياجو؟

الشكل المتوقع لليفربول في الموسم الجديد

حالة من الترقب والقلق في ليفربول خلال الأسابيع الماضية، بسبب الهدوء التام في سوق الانتقالات، ليخرج الريدز بالتعاقد مع تياجو ألكانتارا وديوجو جوتا، ليتحول الأمر إلى ثقة كبيرة في مواصلة الهيمنة على الكرة الإنجليزية.

الجناح البرتغالي جوتا كان بمثابة الصفقة المفاجئة للنادي الإنجليزي، بعدما كلف التعاقد معه حوالي 45 مليون يورو من وولفرهامبتون.

وأما الصفقة الأهم، فكانت بضم تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ بـ30 مليون يورو، وهو اللاعب الذي لفت أنظار الجميع في ظهوره الأول ضد تشيلسي الأحد الماضي.

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المجموعة التي يمتلكها المدرب يورجن كلوب، أصبحت أكثر اكتمالاً بالثنائي، لتزداد حظوظه بشكل أكبر في المنافسة، ولكن كيف يختار تشكيل فريقه هذا الموسم؟

مرونة جوتا

ليفربول يمتلك أحد أفضل خطوط الهجوم في العالم، بتواجد محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، ولكن دون وجود البدائل المناسبة على الدكة.

الاحتمال الأقرب هو وجود جوتا على دكة البدلاء، واستخدامه في التدوير بين مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لإراحة الثلاثي الهجومي.

البرتغالي لعب 27 مباراة مع وولفرهامبتون الموسم الماضي في مركز الظهير الأيسر، 13 كمهاجم صريح، 5 مباريات في مركز المهاجم الثاني ومباراة وحيدة كصانع ألعاب.

وهو الأمر الذي يتيح لكلوب إمكانية استخدام اللاعب في مختلف المراكز الهجومية، وإن كان الجناح الأيسر هو مكانه المفضل، حيث سجل 7 أهداف من هذا المركز الموسم الماضي.

هبوط مستوى روبيرتو فيرمينو، ربما يمنح جوتا الفرصة لخطف مركزه، خاصة لإجادته اللعب كمهاجم صريح، وتألقه بشكل لافت في هذا الدور مع المدرب نونو سانتو.

تياجو

الميزة الأهم في لاعب الوسط الإسباني، هي قدرته الكبيرة في التحكم بالمباراة، من خلال الاستحواذ على الكرة وتوزيعها بشكل دقيق في مناطق خطيرة بملعب الخصم.

صاحب الـ29 سنة، يمتلك العديد من المميزات الدفاعية في قطع الكرة، ومساعدته للفريق في بداية الهجمة بطريقة صحيح، وكذلك الضغط على المنافس بعد فقدان الكرة.

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تياجو يمتلك يجيد الأدوار الهجومية أيضاً، حيث لعب 156 مباراة مع بايرن ميونخ كلاعب وسط صاحب أدوار هجومية ودفاعية، وسجل 21 هدفاً وصنع 29 بهذا المركز.

وجود تياجو سيعني بالضرورة جلوس نابي كيتا على دكة البدلاء، باعتباره الحلقة الأضعف في وسط ليفربول، ليتواجد الإسباني بجوار جوردان هندرسون وجورجينيو فاينالدوم.

الشكل النهائي

قدوم جوتا وتياجو، لن يفيد كثيراً كيتا الذي سيجد نفسه على دكة البدلاء، وربما أيضاً الثنائي جو جوميز وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع.

ويأتي ذلك لاحتمالية استخدام كلوب للاعب وسط البرازيلي فابينيو بجوار فيرجيل فان دايك، في حالة عدم التعاقد مع مدافع جديد في سوق الانتقالات.

المستوى الذي أظهره فابينيو في الفوز على تشيلسي بثنائية نظيفة الأحد الماضي، يعطي كلوب الدافع المناسب للإبقاء عليه، ونقله من خط الوسط الذي يتواجد به العديد من اللاعبين المميزين.

وهو ما يشير إلى وجود منافسة شرسة في معظم المراكز هذا الموسم، ليكون المستفيد الأكبر هو ليفربول وكلوب، الذي سيكون في حيرة يتمناها كل مدرب لاختيار التشكيل المناسب في كل مباراة.