ضحايا "اللاعب الغامض" في الدوري الإنجليزي تصل إلى 5 مغتصبات!

واحد من أكثر الملفات الشائكة في عالم كرة القدم..

يواجه اللاعب الغامض المنتمي لناد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي تم اعتقاله للاشتباه في تورطه في عدة تهم بالاغتصاب، اتهامات من امرأتين أخريين، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

اللاعب الذي واصل اللعب مع ناديه ومنتخب بلاده منذ أن تم اعتقاله لأول مرة في صيف العام الماضي، أصبح متهمًا بشكل رسمي بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي الذي استمر في القيام به حتى مع فترة الإفراج عنه بكفالة .

وكان اللاعب، الذي نفى دائما ارتكاب أي مخالفات، قد واجه في السابق اتهامات من ثلاث سيدات. ولا يمكن إماطة اللثام عن هويته لأسباب قانونية.

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وقالت اثنتان من الضحايا الخمسة لبي بي سي إنه كان من الممكن منع ما حدث لهم لو تم إيقافه عن العمل بعد أن بدأت الشرطة التحقيق في الادعاءات ضده أو بعد اعتقاله.

وقالت إحداهن إنه اعتدى عليها جنسيا بعد أربعة أشهر من قيام ضحية مزعومة أخرى بكتابة رسالة إلى ناديه واتحاد كرة القدم الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن شكوى اغتصاب ضده أبلغت الشرطة بها.

وقالت ضحية أخرى مزعومة إنه في وقت سابق من هذا العام، واصل اللاعب ممارسة الجنس معها بالإكران وقد أبلغت الشرطة بذلك.

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وأمضى اللاعب أكثر من عام بكفالة عقب اعتقاله في يوليو 2022 بتهمة الاغتصاب من قبل امرأتين بين أبريل 2021 ويونيو 2022، وعلى الرغم من عدم الكشف عن اسمه علنًا، إلا أن اعتقاله دفع امرأة ثالثة للتقدم واتهامه بالاعتداء عليها جنسيًا في فبراير 2022.