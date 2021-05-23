"صياح النصراويين يعني أن الهلال سيفوز"

تعليق مثير على نتيجة مباراة الهلال والتعاون

أطلق سعد آل مغني، العضو السابق بنادي النصر، تصريحات مثيرة للجدل، عن الإعلام النصراوي، وذلك قبل انطلاق مباراة الهلال أمام التعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال احتاج للفوز فقط على التعاون، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 29 "قبل الأخيرة" ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، من أجل حسم لقب الدوري السعودي للمرة 17 في تاريخه.

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وكتب آل مغني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مثيرة للجدل، حيث هاجم فيها أسلوب إعلام النصر في تناول مسألة اقتراب تتويج الهلال بلقب الدوري.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "مساء الخير، تريد أن تعرف نتيجة أي مباراة للهلال، إذا شفت بعض إعلام النصر يصيحون قبل أي مباراة للهلال، تأكد الهلال سوف يفوز".

نادي الهلال نجح في حسم لقب الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 58 في صدارة الترتيب، متفوقًا على الشباب الوصيف بـ54 نقطة، قبل جولة واحدة من نهاية الدوري.

ويعاني فريق نادي النصر، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 45 نقطة، بترتيب فرق الدوري السعودي، وهدفه هو اقتناص مقعدًا مؤهلًا إلى بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.