صوماليا : إدارة الشباب فسخت تعاقدها معي من طرف واحد ورحلت لهذا السبب

تدربت مع الفريق لمدة 6 أشهر دون وجود اسمي في قائمته

كشف اللاعب البرازيلي صوماليا عن تفاصيل رحيله عن صفوف نادي الشباب السعودي منذ أسابيع بقرار من إدارة النادي الذي أعلن ذلك عبر حساباته الشخصية.

صوماليا في تصريحات للعربية أكد على أن علاقته مع الشباب انتهت من طرف النادي، مشيراً إلى أن تغير طريقة اللعب تسببت في رحيله.

اللاعب البرازيلي أشار إلى أن الإداري بالنادي أبلغه بقرار الاستغناء عنه لتنتهي علاقته من طرف النادي، بشكل مفاجئ وليس من طرفه شخصيًا.

وبرر صوماليا رحيله عن صفوف الشباب بتغير طريقة لعب الفريق، حيث أصبحت لا تتناسب معه لذلك فضلت الإدارة رحيله.

وأنهى اللاعب البرازيلي تصريحاته : "تدربت مع الفريق لمدة 6 أشهر دون وجود اسمي في قائمته، وأتذكر في مايو من العام الماضي أن إدارة النادي أبلغتني رغبتها باستمراري مع الفريق في الموسم الحالي".

وكان نادي الشباب السعودي قد أعلن فك الارتباط مع البرازيلي ويجريتون صوماليا، بالتراضي بين الطرفين في بيان رسمي أصدره النادي.

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ويسعى الشباب لتدعيم خطوطه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بلاعب أجنبي من أجل التواجد في مراكز المقدمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.