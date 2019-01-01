صور - ممر شرفي لساديو ماني عند انضمامه لمعسكر السنغال

ماني ينضم لمعسكر منتخب السنغال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وصل ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، إلى معسكر المنتخب السنغالي اليوم الخميس، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو الجاري، بمصر بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، حيث يقع المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة مع الجزائر وكينيا وتنزانيا.

ووصل ماني إلى معسكر المنتخب السنغالي بعد حصوله على إجازة عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول مؤخرًا على حساب توتنهام.

وقام اللاعبين بالوقوف في ممر شرفي تكريمًا له بعد التتويج بأغلى الكؤوس الأوروبية مع ليفربول بعد غياب لمدة كبيرة عن منصات التتويج.

ويعد ماني من النجوم المنتظرة تألقهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مع محمد صلاح زميله في ليفربول بالإضافة إلى رياض محرز جناح مانشستر سيتي.

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وتنطلق البطولة يوم 19 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، حيث ستزيد القوة والمنافسة على اللقب في النسخة الحالية.