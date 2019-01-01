صور - رامون دياز يزور الأهرامات أثناء إجازته

بيراميدز يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تواجد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لبيراميدز، داخل الأهرامات، مستغلًا إجازته لزيارة بعض الأماكن الأثرية داخل مصر.

وتولى دياز تدريب بيراميدز بعد رحيل حسام حسن، المدير الفني الحالي لسموحة السكندري، بعد تراجع مستوى الفريق مؤخرًا والنتائج.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا لدياز أثناء تواجده في الأهرامات.

وعلق النادي على الصور المنشورة قائلًا: "الكثير من الأهرامات.. الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز إستغل فترة أجازته في زيارة الأهرامات للاستمتاع بالسياحة المصرية وتفقد المعالم الأثرية".

too much pyramids 😅💙

الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز إستغل فترة أجازته في زيارة الأهرامات للاستمتاع بالسياحة المصرية وتفقد المعالم الأثرية 🇪🇬 pic.twitter.com/o5thin1dXI — F.C. (@pyramidsfc) March 19, 2019

وكان دياز قد تولى تدريب في وقت سابق كلًا من الهلال واتحاد جدة السعوديين، قبل أن يرحل عنهما، وكان اقترب أيضًا من تدريب الأهلي المصري ولكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين.

إقرأ أيضًا - محمد إبراهيم خارج قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة من 24 مباراة خلف الوصيف الأهلي برصيد 51 نقطة، والمتصدر الزمالك برصيد 52 نقطة.