صور - جروس يزور معسكر الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يواجه المحرق البحريني في البطولة العربية

زار السويسري كريستيان جروس المدير الفني لأهلي جدة السعودي الحالي، والسابق لفريق الزمالك، معسكر نادي الاتحاد السكندري المقام حاليًا في السعودية.

جروس رحل عن الزمالك بعد تحقيق بطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، النسخة الماضية من البطولة حيث كان النهائي على ملعب "برج العرب".

وتواجد نادي الاتحاد السكندري في السعودية قبل الاتجاه إلى البحرين لخوض مواجهة الإياب أمام المحرق البحريني ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

والتقط جروس بعض الصور مع أعضاء الجهاز الفني للاتحاد السكندري، على رأسهم طلعت يوسف المدير الفني ومحمد إبراهيم وأيضًا عماد السيد حارس المرمى الذي تدريب تحت قيادته.

ويقود جروس في الوقت الحالي فريق الأهلي السعودي عقب الرحيل من الزمالك، حيث يسعى السويسري لاستعادة قيادته المميزة مع الراقي مثل الولايتين السابقتين.

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وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز على المحرق في لقاء الذهاب الذي أقيم في مصر، بهدفين دون رد في بداية شهر نوفمبر المقبل، على ملعب "الإسكندرية".