صور - المنتخب السعودي يطير إلى دبي لخوض المعسكر الأخير قبل كأس آسيا 2019

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم، للمغادرة مساء اليوم السبت، إلى مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا لكأس الأمم الآسيوية 2019.

وتنطلق البطولة بداية الشهر المقبل في الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

وتجمع المنتخب السعودي، اليوم السبت، في مدينة الرياض عقب انتهاء مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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