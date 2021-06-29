صورة | "نيو لوك" سالم الدوسري يُثير الجدل .. ونصراوي تُطالبه بالتراجع

اللاعب متواجد مع المنتخب السعودي الأولمبي

أثارت صورة نُشرت عبر السوشيال ميديا لسالم الدوسري جدلًا واسعًا بين الجماهير السعودية، إذ ظهر لاعب الهلال بـ "نيو لوك" في تدريبات المنتخب السعودي الأولمبي استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

الدوسري ضمن 3 لاعبين فوق السن اختارهم المدرب سعد الشهري لتمثيل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في أولمبياد طوكيو، ويتواجد معه زميليه سلمان الفرج وياسر الشهراني.

ما هو "نيو لوك" سالم الدوسري الذي أثار الجدل؟

الجناح السعودي ظهر وهو "رابط" شعره للأعلى خلال تدريبات المنتخب الأولمبي السعودي، وقد تفاعل العديد من الجماهير مع الصورة وأبدوا رغبتهم في تراجع اللاعب عن مظهر شعره الحالي.

صقورنا مروقين اليوم 😁💚 pic.twitter.com/kH4aB3awY6 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 28, 2021

نصراوي يُطالب الدوسري بالتراجع عن "تسريحة" شعره الجديدة

الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل أشاد بالدوسري وأكد أنه أفضل اللاعبين السعوديين حاليًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر.

المريسل نشر صورة لنجم الهلال ووجه له رسالة طالبه خلالها بمراجعة نفسه كونه قدوة للاعبين الصغار.

كابتن سالم @salem_d29 انا احب اداءك و مؤمن انك من افضل اللاعبين المحليين ان لم تكن افضلهم و اعتقد بل أجزم انك قدوة الان للنشئ و اتمنى ان تراجع نفسك يا غالي في هذه الخطوة التي إتخذتها

موفق يا غالي أنت مع زملاءك اللاعبين لتحقيق آمالنا كسعوديين في المنافسات القادمة 💚🇸🇦

. pic.twitter.com/YZLjde8kcH — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 29, 2021

إذ كتب "كابتن سالم ... أنا أحب أداءك ومؤمن أنك من أفضل اللاعبين المحليين إن لم تكن أفضلهم، وأعتقد بل أجزم أنك قدوة الآن للنشء وأتمنى أن تراجع نفسك يا غالي في هذه الخطوة التي اتخذتها. موفق يا غالي أنت مع زملائك اللاعبين لتحقيق آمالنا كسعوديين في المنافسات القادمة".

كيف كانت ردود فعل الجمهور حول "نيو لوك" الدوسري؟

العديد من الجماهير انتقدت المظهر الجديد لصاحب الـ29 عامًا وطالبوه بالتراجع عن مظهره الحالي كونه لا يليق بأخلاق وعادات الشعب السعودي.

وقد أبدى البعض دعمه للاعب وأكدوا أن ما فعله يندرج تحت بند الحرية الشخصية.