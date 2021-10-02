صورة ميسي ونيمار لا تعني أي شيء لمبابي وريال مدريد !

المحاولات مستمرة لجلب اللاعب إلى سانتياجو برنابيو

ضغوط كبيرة على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لكن الأمور تبدو واضحة بالنسبة له، بعدم رغبته في البقاء مع باريس سان جيرمان.

اللاعب عقده ينتهي مع باريس في 30 يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، رغم محاولات النادي لإقناعه بالتجديد.

ريال مدريد ينتظر بفارغ الصبر، بعد محاولة فاشل في الميركاتو الماضي، حيث يطمح في ضم اللاعب بالمجان بعد نهاية عقده.

ما هو موقف مبابي بعد اللعب مع ميسي؟

باريس تعاقد في الصيف مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتكتمل الثلاثية المرعبة بتواجده مع مبابي ونيمار.

مبابي نجح في صناعة الهدف الأول لميسي بقميص النادي، في المواجهة التي فاز بها فريقه على مانشستر سيتي 2/0 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

ومع ذلك أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن وجود ميسي لا يعني أن مبابي سيستمر مع باريس، حيث لا يزال اللاعب مصممًا على الرحيل.

الصورة التي انتشرت مؤخرًا لميسي ونيمار ومبابي في غرفة ملابس باريس احتفالًا بالفوز على سيتي، لا تعني أن النجم الفرنسي قرر تغيير موقفه بخصوص مستقبله.

كيف يخطط اللاعب للرحيل؟

الخطة الحالية وفقًا لما أكدت صحيفة "ماركا" هي استمرار مبابي مع باريس حتى نهاية عقده ويرحل بالمجان إلى ريال مدريد في الصيف.

النادي الإسباني يرغب في حسم الموقف مبكرًا، بإقناع مبابي بالتوقيع على عقد مبدئي في يناير القادم، لإغلاق الباب أمام أي محاولات أخرى لخطف الصفقة.

ماذا قدم مبابي مع باريس هذا الموسم؟

رغم كل الشائعات والتكهنات المحيطة بمستقبله مؤخرًا، إلا أن مبابي يقدم مستويات مميزة من ناحية الأرقام والأداء.

صاحب الـ22 سنة لعب 10 مباريات مع باريس، سجل 4 أهداف وصنع 5 في كل البطولات حتى الآن.

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