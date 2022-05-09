صورة | ميسي في جدة .. لماذا؟

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الإثنين مدينة جدة السعودية، وقد تداول رواد تويتر صورة له قيل أنها في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

ميسي تُوج مؤخرًا مع فريقه باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي وقد فشل في تخطي ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ فاز ذهابًا في فرنسا بهدف نظيف وخسر إيابًا في العاصمة الإسبانية 3-1.

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ولم تكشف أي جهة رسمية عن السبب الحقيقي لتواجد نجم برشلونة السابق، وقد سخر جمهور الأهلي السعودي من سعي إدارته لدعم صفوف الفريق وأكدوا أن اللاعب هو مفاجأة ماجد النفيعي للجمهور وأول صفقات الموسم الجديد.

الأهلي يعيش موسمًا كارثيًا في الدوري السعودي، إذ يتواجد عاشرًا في جدول الترتيب ولا يفصله عن منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى سوى 3 نقاط قبل 4 جولات من نهاية البطولة، ولذا تتعرض إدارته بقيادة النفيعي إلى انتقادات عنيفة من الجمهور والإعلام الأهلاوي وسط الحديث عن خطط قوية لدعم الفريق قبل انطلاق موسم 2022-2023.

العديد من التقارير الصحفية أكدت أن السبب الحقيقي لتواجد ميسي في جدة يعود لارتباطه بموعد لتصوير إعلان تجاري، وقد تحدثت بعض الجهات عن أن الإعلان يخص موسم جدة الذي انطلق خلال عيد الفطر السعيد.

ميسي في #جدة 🇦🇷



الأرجنتيني ليونيل ميسي

يتواجد في #جدة_الآن في رحلة عمل. pic.twitter.com/tOdSAOeOMR — أخبار جدة | jeddah news (@jeddahnews_) May 9, 2022

ويُقام موسم جدة هذا الموسم في 9 مناطق ويمتد لـ60 يومًا ويتضمن 2800 فعالية أبرزها عروض مسرحية عالمية وعرض للسيرك وعروض فنية بطائرات الدرونز والألعاب النارية بجانب الحفلات الغنائية والألعاب الترفيهية المختلفة.

يُشار إلى أن الاتحاد القطب الثاني في مدينة جدة يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه، الهلال، ومن المفترض أن يخوض مباراة حاسمة أمام منافسه يوم الأحد القادم فوزه بها سيحسم عمليًا تتويجه باللقب الثمين لأول مرة منذ 2008.