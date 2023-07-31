صورة لا تصلح لضعاف القلوب .. طارق حامد يكشف قسوة إصابته أمام الصفاقسي

لاعب الوسط المصري تعرض لإصابة خطيرة في وجهه

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نشر المصري طارق حامد نجم وسط نادي الاتحاد السعودي صورة مؤلمة لوجهه بعد تعرضه للإصابة به خلال مواجهة الصفاقسي في بطولة كأس الملك سلمان العربية.

حامد كان قد غادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة إثر تعرضه لاعتداء دون كرة من حسين العلي الذي غادر كذلك بالبطاقة الحمراء، وقد أشهرها له الحكم عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

الاتحاد أعلن رسميًا خضوع حامد لعملية جراحية في وقت متأخر من مساء أمس لكن دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية، وقد نشر اللاعب صورة لإصابته أقل ما تُوصف به أنها لا تصلح لضعاف القلوب، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

اللاعب الذي يعيش حالة ضبابية بشأن مستقبله مع بطل الدوري السعودي نشر الصورة وكتب معلقًا "لحظه ممكن تغير كل حاجه ..أنا بخير الحمد لله".

الاتحاد كان هزم الفريق التونسي بهدف كريم بنزيما وتأهل رسميًا لدور الـ8 من البطولة العربية المقامة في السعودية حاليًا.

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