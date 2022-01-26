صورة "كأس" قد تودي بهما إلى أزمات ضخمة.. الدوري الإنجليزي يُهدد أسطورتي تشيلسي!

يواجه جون تيري وكذلك أشلي كول عاصفة قانونية ضخمة لاستخدامهما صورة لكأس الدوري الإنجليزي الممتاز في حملة تجارية.

وبدأ الأمر عندما قام جون تيري بالتغريد حول رموز NFT باستخدام صورة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يأتي عكس قوانين رابطة البريميرليج.

قوانين الرابطة واضحة في هذا الصدد، إذ تمنع تمامًا أي استخدام لصورة دراع الدوري الإنجليزي في أي حملات تجارية دون أخذ التصاريح اللازمة لذلك.

أشلي كول شارك جون تيري من خلال إعادة التغريد وتقديم الشكر لزميله السابق في تشيلسي على تلك الخطوة.

Thanks mate glad to be part of it 🥷🏽 https://t.co/EH8bUWBM35 — Ashley Cole (@TheRealAC3) January 23, 2022

ويمثل ما قاما به الأسطورتين خطرًا على حقوق الملكية الفكرية للدوري الإنجليزي، مما يعرضهما إلى خطر المثول للمحاكمة ودفع غرامات ضخمة.

ووفقًا لصحيفة "دايلي ميل" فإن رابطة البريميرليج حاليًا تتحدث مع مستشاريها القانونيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الثنائي بالفترة المقبلة.

وعمل جون تيري في مجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم، فكان مساعدًا لدين سميث في تدريب أستون فيلا لمدة طويلة.

أما أشلي كول، فلم يختلف مساره عن زميله، ويعمل حاليًا في منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا بمنصب المدرب المساعد. وكذلك مدرب لشباب تشيلسي.