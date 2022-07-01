صورة غريبة لزياش تثير التساؤلات حول فريقه القادم

قد يلعب في الدوري الإيطالي، ولكن مع من؟

يبدو أن صانع الألعاب المغربي حكيم زياش، يقضي الأيام الأخيرة له مع نادي تشيسي الإنجليزي، بسبب خروجه من حسابات المدرب توماس توخيل.

زياش قدم بعض اللمحات المميزة الموسم الماضي، ولكنه لم يكن أساسيًا بتشكيل المدرب الألماني، ليبحث عن مخرج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي اهتمام البلوز بالتعاقد مع رافينيا جناح ليدز يونايتد، كدليل آخر على أن دور النجم المغربي في ستامفورد بريدج قد انتهى، بوجود إشارة غريبة قام بها اللاعب عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

ماذا فعل حكيم زياش؟

صاحب الـ29 سنة قام بنشر صورة من خلال "قصة" عبر حسابه الخاص، أثارت حالة من الدهشة لدى معظم المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الصورة زميله السابق روميلو لوكاكو بصحبة ستيفن تشانج رئيس إنتر، أثناء توقيعه على عقد انتقاله معارًا إلى الفريق الإيطالي بعد رحيله عن تشيلسي.

وتظهر بذلك التساؤلات حول مصير زياش، نظرًا لأن علاقة لوكاكو كانت متوترة للغاية مع توخيل منذ عودته للبلوز.

ما هي الوجهة القادمة لزياش؟

من المعروف خلال الفترة الماضية، أن نادي ميلان الإيطالي هو الأكثر اهتمامًا باللاعب، حيث دخل في مفاوضات جدية مع تشيلسي لضمه.

ولكن من المتوقع أن تستغرق المحادثات بعض الوقت، لمناقشة التفاصيل المالية الخاصة براتبه بالإضافة لمقابل التعاقد معه سواء كإعارة أو بيع نهائي.

ولكن هل تعني هذه الصورة أن زياش قد يتجاهل ميلان، ويلحق بلوكاكو مع الغريم التقليدي إنتر؟ سنرى ما سيحدث!

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