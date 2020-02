صورة .. تسريب قميص برشلونة الثاني في الموسم المقبل

أزيح الستار اليوم عن القميص الثاني الخاص بنادي برشلونة في الموسم المقبل 2020-2021 والذي ينطلق في شهر أغسطس المقبل.

جاء هذا عبر موقع "فوتي هيدلاينز" الشهير بنشر قمصان الأندية قبل أشهر من الإعلان عنها بشكل رسمي، وهو نفس الموقع الذي نشر قميص الموسم الجاري قبل أشهر من الكشف عنه.

ويأتي القميص الثاني لبطل الدوري الإسباني ووصيف الترتيب الحالي للبطولة باللون الأسود كاملًا مع تحديد أطرافه وشعار النادي والرعاة بالذهبي.

وذكرت صحيفة سبورت أن الإعلان عن القميص الثاني سيكون بعد شهر واحد من الإعلان عن القميص الأول الذي تسرب قبل عدة أشهر.

