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صورة - الإسماعيلي يطلب مساندة اتحاد الكرة في أزمته مع الكاف

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اتحاد الكرة
أزمة قوية يتعرض لها الإسماعيلي بعد استبعاده من منافسات دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أرسل نادي الإسماعيلي، اليوم السبت، خطابًا رسميًا، للاتحاد المصري لكرة القدم مطالبًا مساندته في أزمته الأخيرة مع الاتحاد الإفريقي.

وكان الكاف قد قرر استبعاد الإسماعيلي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، بسبب أزمة مباراته أمام الإفريقي التونسي الأخيرة التي لم تستكمل.

وأرسل الإسماعيلي خطابًا رسميًا اليوم، مطالبًا من اتحاد الكرة مساندته في الاستئناف المقدم ضد قرار استبعاد الفريق من منافسات دوري الأبطال.

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وأكد مسئولو الدراويش أنهم سوف يتقدمون بشكوى في المحكمة الرياضية ضد الكاف في حال عدم قبول التظلم المقدم ضد قرار الاستبعاد.

وجاء بيان الإسماعيلي على النحو التالي:

الإسماعيلي

وكانت جماهير الإسماعيلي قامت بالاحتجاج بشكل قوي على حكام المباراة لما منع استكمالها، مما يخالف لوائح البطولة لذا اتخذ الاتحاد الإفريقي قرار باستبعاد الإسماعيلي.

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