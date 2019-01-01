صوّت الآن | كروس، بيانيتش أم جوريتسكا؟ من الأقرب لشخصية "أليكس" في كول أوف ديوتي مودرن وورفير

من أكثر لاعب يعكس شخصية "أليكس" داخل الملعب

أُطلقت النسخة الجديدة للعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير، في حفل مميز أقيم في دبي، والذي قمنا بتغطية خاصة له عبر موقعنا ، ويبدو أن اللاعبين بدؤوا الآن يعتادون على الخاصيات الجديدة في اللعبة، وكذلك على شخصياتها المميزة، والتي يأتي على رأسها المختصون الـ5.

وللتعرف أكثر على شخصيات اللعبة، قررنا في Goal.com مقارنتهم ببعض لاعبي كرة القدم، وذلك بغية تقريبهم منكم، قبل الحصول على رأيكم الشخصي حول اللاعب الذي يقترب أكثر منهم.

أما الشخصية التي سنتطرق لها اليوم، فهي شخصية "أليكس" أو إيكو 3ـ1!

أليكس من أذكى شخصيات كول أوف ديوتي، يحب الاعتماد على نفسه، ويستغل ثقافته الكبيرة وكلامه بأكثر من لغة من أجل تأطير المتعاونين معه. يحكم لغة العقل قبل العنف، لكنه يعرف دائمًا الطريق نحو أهدافه.

توني كروس : لعل أقرب شخصية لأليكس في عالم كرة القدم هو توني كروس، الذي يُتقن بدوره الألمانية، الإنجليزية والألمانية. على أرض الملعب، يعد توني كروس أحد أذكى اللاعبين في تحركاته وفي التنويع بين مهامه داخل رقعة الملعب

ميراليم بيانيتش : كثيرون ممن عرفوه يصفونه بأذكى من جاوروه على رقعة الملعب، وتحركاته وقراراته داخل الملعب تنم عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيانيتش يتكلم 6 لغات، ما يجعله قريبًا من أليكس

ليون جوريتسكا : الأكثر شبهًا من ناحية الخلقة لأليكس، كما أنه لاعب ذكي جدًا وبروح قيادية أظهرها في الفئات السنية الصغرى ومع شالكة، قبل أن يقوم بخطوة إلى الأمام في مساره من أجل التوقيع في صفوف بايرن ميونيخ.