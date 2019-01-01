صن داونز لا يمانع مواجهة الأهلي على ملعب السويس

الفريق الجنوب أفريقي يعاين ملعب السويس قبل اللعب عليه

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد خالد علي المنسق العام لفريق صن داونز أنه يعاين ملعب السويس ولا يعلم عن قصة رفض الأهلي خوض المباراة عليه.

وقال علي لمحطة أون سبورت الإذاعية: "التغييرات المستمرة تربك حسابتنا، خاصة في ترتيب الملاعب والفنادق، لقد حجزنا كل شيء في إسكندرية بعد معاينة الملعب وفنادق الإقامة وملاعب التدريبات، ثم فوجئنا بخطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة لملعب السويس، هو ملعب جيد ونبحث الآن عن ملعب للتدريبات ومكان للإقامة".

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كما أضاف علي: "لا نعلم شيء عن رفض الأهلي لخوض المباراة بالسويس، نحن نتعامل مع الإخطار الرسمي من الاتحاد الأفريقي ونتمنى إقامة المباراة في برج العرب، وفرنا كل شيء من أجل إراحة الأهلي في جنوب أفريقيا، وننسق الأمر مع سمير عدلي المدير الإداري".

كما أكد علي أن مدرب صن داونز يتمنى خوض المباراة أمام حضور جماهيري.