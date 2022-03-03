"صندوق الاستثمار السعودي أتيحت له فرصة شراء تشيلسي"

كشفت أماندا ستافيلي الشريكة في ملكية نادي نيوكاسل يونايتد، أن مستثمري النادي المدعومين من صندوق الاستثمار السعودي أتيحت لهم فرصة شراء تشيلسي في الماضي.

وقام صندوق الاستثمار بدفع 300 مليون جنيه استرليني، من أجل شراء نيوكاسل في شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لإحداث طفرة بالنادي.

والآن ومع عرض رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش نادي تشيلسي للبيع على هامش أزمة أوكرانيا وروسيا العسكرية، كشفت ستافيلي عن مفاجأة متعلقة بالبلوز.

وقالت في تصريحات بمؤتمر "فاينانشال تايمز" الصحفي:"أتيحت لنا فرصة شراء تشيلسي في الماضي، ولكننا اخترنا ناد واحد فقط".

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وأما عن قيام أبراموفيتش ببيع تشيلسي:"أنا حزينة حقًا لأن شخصًا ما سيسلب من ناديه بسبب علاقته بشخص آخر".

وتابعت:"هذا أمر غير عادل، ولكن لأكون صريحة يجب علينا أن نحاسب على جميع علاقاتنا".

جدير بالذكر أن أبراموفيتش قضى 19 سنة مع تشيلسي، حيث اشترى النادي مقابل 140 مليون جنيه استرليني في عام 2003 وقاده للفوز بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

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