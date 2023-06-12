صندوق الاستثمارات السعودي يتحرك لضم نجم تشيلسي ويتركون له تحديد النادي!

نجم جديد على رادار الدوري السعودي

يستهدف الدوري السعودي التعاقد مع المدافع السنغالي المخضرم خاليدو كوليبالي من تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

بعد توقيع الاتحاد مع كريم بنزيما، وفشل صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال يواصل دوري روشن جذب كبار النجوم إلى المملكة، حيث يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يمتلك 80 في المائة من نيوكاسل يونايتد، عددًا من النجوم على أعلى مستوى في أوروبا.

ووفقًا لتقرير عبر موقع "بوابة أخبار فرنسا لكرة القدم" ، فإن كوليبالي يحتل المرتبة الأولى في قائمة رغبات صندوق الاستثمارات.

انضم كوليبالي إلى تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 33 مليون جنيه استرليني قادمًا من نابولي، ووقّع عقدًا لمدة أربع سنوات في ستامفورد بريدج، واجه صعوبات في موسمه الأول وقد يتجه الدولي السنغالي إلى الرحيل مبكرًا، حيث تشير التقارير إلى أنه سيُسمح له بالمغادرة من تشيلسي.

وأشار التقرير إلى أن هناك عرضًا ملموسًا من السعودية، بالتحديد من الصندوق الاستثماري العام، حيث أن الصندوق يرغب في أن ينضم كوليبالي إلى الاتحاد بطل الدوري ويعمل تحت قيادة نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني السابق لتوتنهام ونادي وولفرهامبتون، لكن صندوق الاستثمارات مستعدون أيضًا للسماح له بالانضمام إلى أي نادٍ سعودي آخر، شريطة أن يتم التوصل إلى اتفاق مع تشيلسي.

لا يزال كوليبالي مرتبطًا بعقد حتى عام 2026، وبالتالي، على عكس رونالدو وبنزيما، سيتطلب الأمر دفع رسوم نقل مقابل ضم اللاعب.