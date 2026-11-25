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يتطلع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المالك الأكبر لنادي نيوكاسل يونايتد، إلى بيع ما يصل إلى 25% من النادي عبر طرح أسهم جديدة. وستذهب الأموال مباشرة إلى خزينة النادي لا إلى الصندوق، إذ تتصدر الأولويات إقامة ملعب جديد بتكلفة تقارب 1.3 مليار جنيه إسترليني أو إعادة تطوير ملعب سانت جيمس بارك، في وقت يسعى فيه نيوكاسل إلى جذب استثمارات خارجية كبرى.

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صندوق الاستثمارات العامة يستعين بجي بي مورغان

استعان صندوق الاستثمارات العامة ببنك جي بي مورجان لإدارة عملية بيع ما يصل إلى ربع نادي نيوكاسل عبر طرح أسهم، وفقًا لما كشفه أولًا موقع ذا أثليتيك. وكان البنك الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له قد عمل مؤخرًا على محاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيع 20% من حقوقه التجارية، وهي المحاولة التي أُلغيت.

ويمتلك الصندوق نحو 85% من النادي، فيما تملك عائلة روبن الحصة المتبقية، وستتقلص نسبة الحصتين كلتيهما. واشترى الصندوق نيوكاسل من مايك آشلي مقابل 305 ملايين جنيه إسترليني في أكتوبر 2021، وحضر محافظه ياسر الرميان أول مباراة له هذا الموسم يوم السبت، حين تعادل الفريق مع أرسنال 2-2.

الأموال ستذهب إلى النادي

لن تذهب أي أموال من طرح الأسهم إلى الصندوق، إذ سيضخ المستثمرون الجدد أموالهم مباشرة في نيوكاسل مقابل الحصول على ما يصل إلى ربع الأسهم. وتؤكد مصادر مقربة من الصندوق أنه لا يزال ملتزمًا بالنادي على المدى الطويل، وأن الأمر لا يتعلق ببيع كامل.

ويحتاج نيوكاسل إلى نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني لبناء ملعب جديد تتراوح سعته بين 65 ألفًا و72 ألف متفرج. وقال الرئيس التنفيذي ديفيد هوبكنسون في وقت سابق من هذا الشهر: «أيًا كان ما سنفعله هنا، فهو قرار يخص أجيالًا وسيرسم ملامح الحقبة المقبلة للنادي. سيكون مكلفًا».

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هوبكنسون يكشف عن محادثات مع البنوك

ويخطط النادي أيضًا لإنشاء مجمع تدريبي جديد بالقرب من مطار المدينة الدولي، وكشف هوبكنسون أن المحادثات مع المصرفيين جارية.

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وأضاف: «عندما وصلت، كنا في مرحلة الفكرة. نحن نتقدم بشكل كبير نحو خيارات أكثر وضوحًا ونحو مرحلة كيفية التنفيذ. إنه مشروع ذو أهمية عالمية. لقد قضينا وقتًا طويلًا مؤخرًا مع مصرفيين من نيويورك نفكر في كيفية القيام بذلك وفي الخيارات التي يمكننا دراستها. أؤكد لكم أننا نعمل على هذا كل يوم، وآمل أن يكون لدينا شيء ملموس نشاركه معكم قريبًا».

صندوق الاستثمارات العامة يقلص إنفاقه الرياضي

تأتي هذه الخطوة في وقت يقلص فيه الصندوق إنفاقه على الرياضة، بعدما سحب دعمه لبطولة ليف جولف وباع حصة في نادي الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين.

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ولا يقتصر الأمر على نيوكاسل، إذ يسعى كل من إيفرتون وكريستال بالاس أيضًا إلى الحصول على استثمارات جديدة. في المقابل، تشير التقارير إلى أن الصندوق يعتقد أن قيمة نيوكاسل قد تصل في نهاية المطاف إلى 5 مليارات جنيه إسترليني إذا عُثر على شريك أقلية.