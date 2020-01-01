صناع قوانين كرة القدم يؤيدون طريقة استخدام الـ VAR في البريميرليج

برود تراجع عن تصريحاته منذ أسبوع

تراجع لوكاس برود، الأمين العام لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن قوانين اللعبة، عن تصريحاته السابقة بشأن طريقة استخدام تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي.

برود سبق وانتقد طريقة احتساب التسلل في البريميرليج مؤكدًا بأنّ التقنية موجودة للتأكد من صحة القرارات الواضحة.

وقال برود في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" الأمريكية: "التسلل هو تسلل، لو أن المهاجم متقدم على آخر مدافع ولو ببضع سنتيمترات فمن المنطقي أن يلغي الحكم الهدف".

وتابع: "لو أنّ حكم الفيديو أوقف اللقطة ورسم الخطوط ليظهر بوضوح تقدم المهاجم على آخر مدافع تُحسب تسلل دون تفكير. التسلل تسلل ولا يوجد شيء في القانون يحدد هذه المسافة".

ورفض برود تحديد مسافة معينة يحق للمهاجم التقدم فيها عن آخر مدافع دون إلغاء الهداف بداعي التسلل مؤكدًا عدم وجود "مجال لقبول ذلك".

واختتم: "بالطبع يجب أن تكون اللقطة واضحة ولا تحتاج لمشاهدتها مرارًا وتكرارًا لأجل التأكد من صحتها، فنحن لا نريد إهدار العديد من الدقائق على احتساب أو إلغاء هدف".

تقنية الفيديو أثارت الجدول في الدوري الإنجليزي بعد إلغاء هدف نورويتش سيتي أمام توتنهام وكذلك هدف ولفرهامبتون ضد ليفربول وهدف أستون فيلا ضد بيرنلي وكان المهاجم متقدم ببضع ميليمترات عن آخر مدافع.