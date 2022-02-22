صناعة وإنذار ودفاع قوي .. أرقام مصطفى محمد ضد غازي عنتاب

حقق جلطة سراي الفوز على نظيره غازي عنتاب مساء الإثنين ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري التركي.

المباراة شارك فيها المصري مصطفى محمد بشكل أساسي، واستمر في تقديم مستويات طيبة بعد هدفه ضد قيصري سبور الأسبوع الماضي.

دعونا فيما يلي نستعرض سويًا أهم أرقام مصطفى محمد في المواجهة:

لعب مصطفى 74 دقيقة قبل أن يستبدله دومينيك تورنت المدير الفني للفريق ببافيتمبي جوميز قبل نهاية اللقاء بحوالي ربع ساعة.

صنع نجم الزمالك المعار لجلطة سراي الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر المواجهة لصالح زميله الدنماركي فيكتور نيلسون.

تلقى مصطفى بطاقة صفراء في الدقيقة الـ 33 من عمر اللقاء وأكمل مشاركته في المباراة مهددًا بالطرد.

لمس المصري الكرة 28 مرة، وأخرجها من قدمه 14 مرة في تمريرات كان منها تسعة فقط بشكل صحيح، بنسبة دقة 64%.

سدد الكرة مرتين على المرمى وحاول المراوغة مرة وحيدة وفشل فيها ولعب تمريرة مفتاحية جاء منها الهدف الأول وحاول تمرير كرة طولية وقطعت.

على مستوى الالتحامات فاز مصطفى بالتحام وحيد من أصل خمسة على الأرض، وستة من أصل 15 في الهواء وفقد الكرة تسع مرات.

دفاعيًا ساهم مصطفى محمد في فوز جلطة سراي بعد أن قطع كرة خطيرة وشتت كرة أخرى بعيدًا عن مناطق الخطورة.

مصطفى محمد كان سيئ الحظ، حيث غادر الملعب قبل أن يحصل فريقه على ركلتي جزاء، سددهما جوميز وأحرزهما وجاء منهما الفوز.