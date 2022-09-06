صناعة فرصة محققة ومحافظة على الاستحواذ.. أرقام جيدة لميسي ضد يوفنتوس

ظهور جيد لميسي ضد يوفنتوس

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيًا في فوز فريقه باريس سان جيرمان على يوفنتوس بنتيجة 2-1 في أول لقاء من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وظهر ميسي بصورة جيدة في لقاء اليوم كما اعتاد دومًا على التواجد في المباريات الكبيرة، ليونيل لم يصنع ولا يسجل لكنه ساهم في صناعة الفرص الخطيرة والاستحواذ على الكرة.

أرقام البرغوث لم تكن في أفضل أحوالها اليوم، لكنها جيدة مع الأخذ في الاعتبار أن المواجهة ضد فريق دفاعي قوي وعنيد مثل البيانكونيري.

ماذا قدم ميسي؟

شارك ميسي لمدة 84 دقيقة، حيث لمس الكرة 82 مرة، ومرر 66 كرة صحيحة بنسبة 93%، فيما قدم 3 تمريرات مفتاحية وصنع فرصة محققة للتسجيل.

لكن تسديدات البرغوث لم تكن كثيرة أو خطيرة اليوم، حيث سدد تسديدتين واحدة منهم خارج الإطار والثانية أمسكها حارس يوفنتوس بسهولة.

وعلى المستوى الدفاعي دخل ميسي في 5 صراعات أرضية انتصر في 2 منهم، فيما قطع كرة وحيدة.

وقام ليونيل بصناعة فرصة رائعة من خلال لعبة بينه وبين نيمار مررها في النهاية إلى كيليان مبابي الذي انفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة بيساره خارج الإطار.

لكن دوره في معظم الوقت كان في وسط الملعب للمحافظة على الكرة مع زميله ماركو فيراتي، حيث تشير الخريطة الحرارية إلى تواجده في العمق بصورة كبيرة.

ما هي فرص تأهل باريس سان جيرمان من المجموعة؟

الفريق الفرنسي هو المرشح الأول للتأهل من المجموعة الثامنة التي يتواجد فيها، حيث يمتلك باريس سان جيرمان كل المقومات والإمكانيات التي تسهل عليه عملية التأهل لدور الـ 16.

لم يظهر الفريق الباريسي بأفضل صورة في لقاء اليوم مثل ما يحدث في مواجهات الدوري الفرنسي الماضية، لكنه استطاع تحقيق الفوز والتأكيد على اهتمامه بالاستمرار في الانتصار لحين الحصول على اللقب المنتظر.