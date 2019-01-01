صلاح ينافس هازارد على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

من ينافس صلاح في الفوز بجائزة لاعب الشهر بالبريميرليج؟

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة لاعب الشهر في البريميرليج بوجود المصري هداف ليفربول، محمد صلاح.

محمد صلاح حصل على جائزة لاعب الشهر 3 مرات في البريميرليج خلال الموسم الماضي.

وبجانب محمد صلاح، تواجد فيرجيل فان دايك أيضًا من ليفربول ومن توتنهام ظهر هاري كين وهيونج سون.

Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for December contenders



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وترشح إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، وماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد بجانب فيليبي أندرسون من وست هام.

صلاح سجل 6 أهداف في 7 مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر.