صلاح ينافس فيرنانديش والغازي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

منافسة قوية على لقب الأفضل في ديسمبر

أعلنت اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي، اليوم، الجمعة، عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر في البطولة.

الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول جاء على رأس المرشحين، بعد مستواه المميز مع الريدز الشهر الماضي، رغم النتائج السيئة لفريقه.

وكان من الطبيعي أيضًا تواجد برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد، بعد الدور الكبير الذي لعبه في دخول فريقه كأحد أقوى المنافسين على اللقب.

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ومن يونايتد ظهر أيضًا ماركوس راشفورد مهاجم الفريق الذي يعيش واحدة من أفضل فتراته مع الشياطين الحمر الفترة الأخيرة.

المدافع الإنجليزي جون ستونز توج تألقه مع مانشستر سيتي بالظهور ضمن المرشحين للفوز بلاعب الشهر أيضًا، بعدما معاناته من الجلوس على دكة البدلاء الموسم الماضي.

الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز دخل كذلك من المرشحين للاعب الشهر مع زميله الهولندي أنور الغازي من أستون فيلا.

بن مي مدافع بيرنلي كذلك تواجد في القائمة بعد تألقه الملفت في ديسمبر، وكذلك صفقة وست هام الجديدة، اللاعب التشيكي توماش سوتشيك.

وأما بالنسبة لجائزة أفضل مدرب، سيتنافس عليها كل من كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون، أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، وشون دايش من بيرنلي ودين سميث من أستون فيلا.

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وقام الموقع الرسمي للبريميرليج، بفتح باب التصويت للجماهير لاختيار أفضل لاعب وأفضل مدرب، تمهيدًا للإعلان عن الفائز خلال أيام.