صلاح يكسر حاجز الصمت ويرد على الهجوم المستمر عليه

محمد صلاح يرد على الهجوم المستمر عليه بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن أفضليته على نجوم مصر والعالم العربي وإفريقيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

رد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على الهجوم الكبير الذي تلقاه في الساعات الأخيرة كرد فعل على تصريحاته الأخيرة.

جاء هذا في تغريدة نشرها محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وأكد خلالها أنه يتعجب من ردود الأفعال القوية.

وكتب صلاح: "مندهش جدًا من "بعض" الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم".

صلاح: وصلت لمكانة لم يصلها أي لاعب عربي أو أفريقي قبلي، ولا أهتم بالسوشيال ميديا

وأضاف نجم ليفربول في نفس التغريدة: "من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

مندهش جدًا من "بعض" الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم...من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة. — Mohamed Salah (@MoSalah) ١٢ مارس ٢٠١٩

وكان محمد صلاح قد تلقى موجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة عقب تصريحات له تحدث فيها عن أفضليته أمام نجوم الكرة المصري والعربية والإفريقية.

بين مساندة المشاهير وغضب الجماهير - تصريحات محمد صلاح تشعل مواقع التواصل

جدير بالذكر أن محمد صلاح لديه مواجهة غاية في الصعوبة مساء غدًا الأربعاء مع ليفربول أمام فريق بايرن ميونخ في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.