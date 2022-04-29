صلاح يقهر دي بروينه ويفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا

حصل محمد صلاح نجم ليفربول، على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا، من رابطة الكُتاب الإنجليزية لموسم 2021/2022.

وعلى الجانب الآخر حصلت اللاعبة سام كير مهاجمة فريق تشيلسي، على جائزة الأفضل بالنسبة للسيدات لنفس الموسم.

ويمر صلاح بمستويات مبهرة مع الريدز مؤخرًا، حيث سجل 30 هدفًا بفريق المدرب يورجن كلوب، والذي يطمح للحصول على رباعية تاريخية.

وعلى الجانب الآخر تتألق الأسترالية كير مع البلوز، وتتطلع إلى الفوز بلقب الدوري الممتاز للسيدات للمرة الثالثة على التوالي.

كيف علقت رابطة الكُتاب على فوز صلاح؟

قالت كاري براون رئيسة الرابطة عبر الموقع الرسمي للمنظمة:"يمر محمد صلاح وسام كير بموسم رائع، وقاما بتحطيم بعض الأرقام القياسية من الناحية الدولية وعلى صعيد الأندية".

44 games 🔴

30 goals ⚽

14 assists 🅰@MoSalah is the Football Writers’ Association Footballer of the Year for 2022👑 pic.twitter.com/dAPCN0pKuZ — Liverpool FC (@LFC) April 29, 2022

وأضاف:"ظهرا بمستويات مبهرة كذلك على الملعب، فهما يتمتعان بصفات قيادية ويحملان جميع معايير التميز داخل النادي وبالمنافسات المحلية".

وتابعت:"حقيقة فوزهما بفارق واضح عن أقرب المنافسين، تعكس حجم تفوقهما خلال هذا الموسم وهو ما اعترف به أعضائنا".

على من تفوق صلاح للفوز بلاعب العام؟

حصل صاحب الـ29 سنة على 48% من الأصوات، متفوقًا على نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروينه صاحب المركز الثاني.

وأما في المركز الثالث فقد جاء ديكلان رايس لاعب وسط وست هام، ليتفوق عليه صلاح الذي يفوز بالجائزة للمرة الثانية في تاريخه، حيث كانت المرة الأولى في 2018.

وأما كير فقد حصلت على 40% من الأصوات في استطلاع السيدات، وجاءت في المركز الثاني فيفيان ميديما مهاجمة آرسنال، ثم لورين هيمب لاعبة مانشستر سيتي بالمركز الثالث.

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