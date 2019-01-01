صلاح يفسر سبب التسديد على حساب التمرير في هدفه الـ50
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
أبدى الجناح المصري محمد صلاح، عن سعادته بالفوز الذي حققه ليفربول على حساب ساوثامتبون، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونجح صلاح في تسجيل هدف التقدم من مجهود بدني رائع، لينهى به صيامه التهديفي في آخر 9 مباريات بالدوري.
كما أصبح صلاح أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، والثالث بين جميع الفرق.
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وفي حديثه لسكاي سبورت قال: "لقد كان شيئًا خاصًا أن أسجل هدفي الخمسين، بعد 9 مباريات".
هل قال أحدكم "متخاذل"! pic.twitter.com/gdxnDzZZGF— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019
وواصل عن تفضيله التسديد على التمرير لفيرمينو: "لا على الإطلاق، المهاجم يحتاج للتسجيل، ولقد أتخذت قراري بالتسديد".
واختتم مازحًا مع هندرسون الذي مرر له كرة الهدف: "لكن هندرسون سجل هدفه الأول ربما في 30 مباراة، لذلك نحن سعداء سويًا".
ورفع المصري رصيده من الأهداف إلى 18 لينفرد بوصافة ترتيب هدافي البريميرليج، خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو برصيد 19 هدفًا.
ويتفوق صلاح على كل من هاري كين، وبيير أوباميانج، وساديو ماني، برصيد 17 هدفًا لكل لاعب.
رقم قياسي جديد للملك المصري 💥— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019
أسرع لاعب يصل إلى الهدف الـ50 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي🔥
صلاح (69 مباراة)
توريس (72 مباراة)
سواريز (86 مباراة)
فاولر (88 مباراة) pic.twitter.com/ZjGmkq9yIV