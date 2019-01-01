صلاح يفسر سبب التسديد على حساب التمرير في هدفه الـ50

المصري عاد بعد غياب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى الجناح المصري محمد صلاح، عن سعادته بالفوز الذي حققه ليفربول على حساب ساوثامتبون، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح صلاح في تسجيل هدف التقدم من مجهود بدني رائع، لينهى به صيامه التهديفي في آخر 9 مباريات بالدوري.

كما أصبح صلاح أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، والثالث بين جميع الفرق.

وفي حديثه لسكاي سبورت قال: "لقد كان شيئًا خاصًا أن أسجل هدفي الخمسين، بعد 9 مباريات".

هل قال أحدكم "متخاذل"! pic.twitter.com/gdxnDzZZGF — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

وواصل عن تفضيله التسديد على التمرير لفيرمينو: "لا على الإطلاق، المهاجم يحتاج للتسجيل، ولقد أتخذت قراري بالتسديد".

واختتم مازحًا مع هندرسون الذي مرر له كرة الهدف: "لكن هندرسون سجل هدفه الأول ربما في 30 مباراة، لذلك نحن سعداء سويًا".

ورفع المصري رصيده من الأهداف إلى 18 لينفرد بوصافة ترتيب هدافي البريميرليج، خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو برصيد 19 هدفًا.

رقم قياسي جديد للملك المصري 💥



أسرع لاعب يصل إلى الهدف الـ50 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي🔥



صلاح (69 مباراة)

توريس (72 مباراة)

سواريز (86 مباراة)

فاولر (88 مباراة) pic.twitter.com/ZjGmkq9yIV — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

ويتفوق صلاح على كل من هاري كين، وبيير أوباميانج، وساديو ماني، برصيد 17 هدفًا لكل لاعب.