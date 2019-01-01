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دوري أبطال أوروبا

صلاح يصبح ثاني أفضل هداف لفريق ليفربول في دوري الأبطال بالشراكة!

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النجم المصري يحرز هدفه الرابع عشر أوروبيًا بقميص الريدز ويحقق مجدًا شخصيًا جديدًا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أصبح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح ثاني أفضل هداف لفريق ليفربول في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد هدفه في شباك فريق بورتو في المباراة التي استضافها ملعب الدراجاو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

صلاح البالغ من العُمر 26 عامًا وصل إلى هدفه الرابع عشر في دوري الأبطال بقميص الريدز بهدفه أمام الفريق البرتغالي، وهي نفس المباراة التي شهدت وصول زميليه ماني وفيرمينو لنفس الرصيد، ليتشاركا معاه في نفس الإنجاز.

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بهذا الرصيد من الأهداف عادل صلاح وماني وفيرمينو رصيد أهداف الأسطورة الويلزية إيان راش أحد أبرز الأسماء التاريخية في ليفربول.

ويفصل ثلاثي هجوم ليفربول الحالي سبعة أهداف عن رقم الهداف التاريخي لفريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا وهو ستيفين جيرارد صاحب الـ 21 هدفًا.

يشار إلى أن صلاح حاليًا هو أفضل هداف في الموسم الحالي للبريميرليج برصيد 19 هدفًا.

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