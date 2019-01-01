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صلاح يرفض عروض ريال مدريد ويوفنتوس من أجل ليفربول

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Michael Regan
الملك المصري ليس للبيع
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح، نجم ليفربول، رفض عروضاً ضخمة من يوفنتوس وريال مدريد وقرر الاستمرار مع بطل أوروبا.

وارتبط صلاح الموسم الماضي بالعودة لإيطاليا من بوابة البيانكونيري، كما ذكرت تقارير أن الملكي المدريدي يراه كهدف لتعزيز صفوفه في عملية الإحلال والتجديد الجارية.

وأشارت "ميرور" أن عرضين بقيمة تقارب 170 مليون يورو وصلا إلى ليفربول من ريال مدريد ويوفنتوس لضم صلاح خلال الصيف الجاري.

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وأوضحت الصحيفة أن صلاح هو من رفض الرحيل عن ليفربول وقرر الاستمرار، ولكن فتح الباب لإمكانية المغادرة الصيف التالي.

الصحيفة تحدثت أن صلاح تركيزه منصب على تحقيق لقب البريميرليج الغائب عن خزائن الريدز أولاً، ثم بعدها قد يقرر الرحيل لخوض تجربة جديدة.

وسبق لصلاح خوض تجربتين في الملاعب الإيطالية، الأولى معاراً مع فيورنتينا، ثم لموسمين مع روما.

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