صلاح يرفض عروض ريال مدريد ويوفنتوس من أجل ليفربول

الملك المصري ليس للبيع

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح، نجم ليفربول، رفض عروضاً ضخمة من يوفنتوس وريال مدريد وقرر الاستمرار مع بطل أوروبا.

وارتبط صلاح الموسم الماضي بالعودة لإيطاليا من بوابة البيانكونيري، كما ذكرت تقارير أن الملكي المدريدي يراه كهدف لتعزيز صفوفه في عملية الإحلال والتجديد الجارية.

وأشارت "ميرور" أن عرضين بقيمة تقارب 170 مليون يورو وصلا إلى ليفربول من ريال مدريد ويوفنتوس لضم صلاح خلال الصيف الجاري.

صلاح ثانيًا - أين يأتي ترتيب رونالدو وميسي في قائمة الأغلى بالعالم؟

قصة قصيرة حزينة 👇

ميسي يخسر مجددًا مع الأرجنتين 🇦🇷 pic.twitter.com/d7TjQ0urtu — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

مواجة نوريتش في الافتتاح تبشر ليفربول بلقب البريميرليج

وأوضحت الصحيفة أن صلاح هو من رفض الرحيل عن ليفربول وقرر الاستمرار، ولكن فتح الباب لإمكانية المغادرة الصيف التالي.

الصحيفة تحدثت أن صلاح تركيزه منصب على تحقيق لقب البريميرليج الغائب عن خزائن الريدز أولاً، ثم بعدها قد يقرر الرحيل لخوض تجربة جديدة.

وسبق لصلاح خوض تجربتين في الملاعب الإيطالية، الأولى معاراً مع فيورنتينا، ثم لموسمين مع روما.