صلاح يرد على منتقديه: ما المشكلة لو أردت مواجهة ريال مدريد؟

قرر محمد صلاح نجم ليفربول، الرد على الانتقادات التي تعرض لها، بسبب رغبته في اللعب أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج صلاح بعد فوز الريدز على فياريال 5/2 في إياب نصف نهائي الأبطال، ليعبر عن رغبته في اللعب ضد ريال بالمباراة النهائية، وهو ما تحقق بعد صعود النادي الإسباني عقب فوزه على مانشستر سيتي 6/5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويأتي ذلك من أجل الثأر من خسارة الريدز أمام ريال في نهائي نسخة 2018، والذي شهد خروج صلاح بشكل مبكر بعد تعرضه لإصابة تسبب فيها سيرخيو راموس.

وتعرض صلاح لبعض الهجوم من النقاد والجماهير، حيث قال الناقد الإنجليزي ولاعب أستون فيلا السابق جابرييل أجبونلاهور إن تصريحات الدولي المصري تمنح الفريق الإسباني حافزًا إضافيًا.

كيف رد صلاح على منتقديه؟

صاحب الـ29 سنة قال لشبكة "سكاي سبورتس":"لو سألت الجميع في ليفربول ستجد أنهم أرادوا تلك المباراة، لا أعرف لماذا لا يسمح لنا بالتحدث عن ذلك".

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The Football Writers’ Association Footballer of the Year for 2022. Well in, @MoSalah 👏 pic.twitter.com/6JEojpRT6z — Liverpool FC (@LFC) May 5, 2022

وأضاف:"أنا لا أمانع التحدث عن هذا الأمر، لأنني رغبت في خوض هذه المباراة قبل مواجهتهم مع مانشستر سيتي في نصف النهائي".

وتابع:"أنا لا أعطيهم أكثر من حقهم، لأنهم فريق لا يصدق مع مدرب رائع ولاعبين مميزين، لذلك عندما سألوني قلت مدريد، إنها إجابة سهلة".

ماذا عن حصوله على جائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب؟

سجل صلاح 30 هدفًا بقميص الريدز هذا الموسم وصنع 15 آخرين في 46 مباراة، ليحصل على جائزة الأفضل من رابطة الكتاب، متفوقًا على البلجيكي كيفين دي بروينه.

وقال اللاعب عن فوزه بالجائزة:"إنه شعور رائع، قبل كل شيء أود أن أشكر كل من قام بالتصويت لي، الصحفيون هم جزء كبير من عائلة كرة القدم وأتمنى أن نفوز بالمزيد من البطولات هذا الموسم".

وأوضح:"أحاول فقط الاستمتاع بلعب كرة القدم وبوقتي في النادي، ومساعدة الفريق على الفوز بالألقاب وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأما عن الكرة الذهبية:"خسرت المرة السابقة لأنني سجلت 40 هدفًا ولم نفز بأي بطولات، هذه المرة أرقامي مرتفعة وفزنا ببطولة، لو حصلنا على البطولتين القادمتين سيكون من المثير رؤية الفائز بالجائزة".

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