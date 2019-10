صلاح يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا له، وليفربول لا يُهزم إن تقدم في النتيجة بالأنفيلد

واصل محمد صلاح، نجم ليفربول، تحقيق الأرقام القياسية له رفقة الريدز، بعد الهدف الذي أحرزه في شباك توتنهام وقاد به الفريق لتحقيق انتصارًا ثمينًا بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعد الفوز على السبيرز، وبفارق 6 نقاط عن أقرب الملاحقين، مانشستر سيتي، و8 نقاط عن صاحبي المركز الثالث، ليستر سيتي وتشيلسي.

الرقم القياسي الذي حققه صلاح بإحرازه هدف الفوز لليفر، أنه صار اللاعب الأكثر تسجيلًا لفريقه في ملعب الأنفيلد منذ وصوله إليه موسم 2017/2018، برصيد 37 هدفًا خلال 43 مشاركة، وأكثر من أي لاعب آخر خلال تلك الفترة.

كما أنه صار الأكثر تهديفًا في ملعب فريقه على مستوى الدوري كله منذ التحاقه في أغسطس 2017 بكتيبة يورجن كلوب، وبفارق 3 أهداف عن أقرب الملاحقين.

أما القائد جوردان هيندرسون، فبهدفه اليوم، يكون قد عاد إلى التسجيل في ملعب الأنفيلد بعد طول غياب، حيث أن آخر هدف سجله كان من 1414 يومًا، وتحديدًا في ديسمبر 2015 في شباك ويست برويمتش.

