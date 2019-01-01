صلاح يجاور نيستلروي وفاولر بهدفه في مانشستر سيتي

محمد صلاح يستمر في تحطيم الأرقام القياسية رفقة فريقه ليفربول عقب التسجيل في مانشستر سيتي.

أصبح النجم المصري محمد صلاح ضمن أسرع لاعب يصل للهدف رقم ٤٠ في الدوري الإنجليزي على ملعب فريقه وبين جماهيره.

جاء هذا عقب الهدف الذي سجله النجم المصري في لقاء اليوم والذي كان الهدف الثاني للريدز في المباراة بالدقيقة الـ ١٢ من عمر المواجهة ضد مانشستر سيتي.

ويحتل صدارة ذلك الترتيب آلان شيرار ومعه فيرناندو توريس بواقع ٣١ مباراة بالنسبة لهما معًا بالتساوي على القمة.

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وياتي في المركز الثاني آندي كول بواقع ٤٨ مباراة، بينما يحتل صلاح المركز الثالث بجوار روبي فاولر ورود فان نستلروي بواقع ٥٠ لقاء.

وشارك محمد صلاح بشكل مباشر في ٥٢ هدفًا في ٤٤ مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد بواقع ٣٨ هدفًا سجلهم بنفسه و١٤ صنعهم لزملائه.

جدير بالذكر أن نتيجة اللقاء تشير في الوقت الحالي لتقدم ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة، وهو ما سيرفع الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني لتسع نقاط.



