صلاح يتحلى بتواضع الكبار بعد تحطيم رقم سواريز

هكذا تحدث صلاح بعد تألقه أمام ضحيته المفضلة في البريميرليج

تحلى نجم ليفربول محمد صلاح بتواضع الكبار، وذلك في حديثه مع وسائل الإعلام بعد ثنائيته في مرمى واتفورد، في مباراة عصر اليوم التي جرت على ملعب "أنفيلد روود" وانتهت بهدفي الفرعون.

وخرج الدولي المصري بعدد لا بأس به من الأرقام التاريخية، أبرزها تحطيم رقم مهاجم الفريق السابق وبرشلونة الحالي لويس سواريز، بتسجيل 84 هدفًا بالإضافة لـ30 تمريرة حاسمة في 126 مباراة.

أما السفاح الأوروجوياني، فقد سجل نفس عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، لكن من مشاركته في 133 مباراة.

كما أصبحت شباك واتفورد المفضلة لهداف البريميرليج في آخر عامين، بواقع ثمانية أهداف، ثم بورنموث بسبعة وآرسنال ستة وساوثامبتون بخمسة، فضلاً عن وصول عدد أهدافه مجمعة مع أهداف روبرتو فيرمينو وساديو ماني لـ100، وذلك منذ موسم 2016-2017 –على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز-.

وبعد المباراة قال لشبكة (بي تي) البريطانية "دائمًا أتدرب على قدمي اليمنى، وكنت محظوظًا في الهدف الأول، جاء من هجمة مرتدة وبعد تمريرة جيدة جدًا من ساديو، وأعتقد أننا سجلنا في الوقت المناسب".

كما أشاد بقوة المنافس، رغم احتلاله المركز الأخير في جدول ترتيب أندية الدوري، بقوله "لعبنا ضد فريق قوي، ولا أعتقد أنه يستحق مكانه الحالي في الجدول، ونأمل أن نستمر على هذا المنوال في المباريات القادمة".

وختم "الآن لدينا خبرة أكثر من أي وقت مضى، نلعب معًا منذ 3 أو 4 سنوات، ونعرف متى نتحكم في إيقاع المباراة، صحيح في بعض الأحيان الجمهور يشعر ببعض القلق، لكننا نملك الخبرة الكافية، وقد نجحنا في الفوز بفارق هدف في أكثر من مباراة، ولا بأس أبدًا لذلك".