صلاح وسواريز .. فرعون ليفربول يحكم عضاض الريدز

من الأفضل خلال فترة تواجده مع ليفربول؟ محمد صلاح منذ 2017 أم لويس سواريز بين 2011 و2014؟

يكسر النجم المصري محمد صلاح الأرقام القياسية بشكل مستمر مع فريقه ليفربول منذ أن انضم لصفوفه في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

آخر تلك الأرقام التي كسرها محمد صلاح هو عدد أهداف الأوروجوياني لويس سواريز في بطولة الدوري رفقة ليفربول بعدما سجل بورنموث.

سجل صلاح هدفه رقم 70 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ليتجاوز عدد أهداف هداف برشلونة الحالي والذي يملك 69 فقط.

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في الأسطر المقبلة نستعرض معًا مقارنة شاملة بين أرقام الثنائي في ليفربول:

لويس سواريز

انضم سواريز لصفوف ليفربول في 2011 قادمًا من صفوف أياكس الهولندي وبداياته مع الريدز كانت أكثر من رائعة فخلال أول نصف موسم له شارك في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي وسجل أربعة أهداف وصنع خمسة.

بشكل إجمالي في الموسم الأول الكامل له 2011-2012 شارك سواريز في 39 مباراة مع ليفربول وسجل 17 هدفًا وصنع ستة في كل البطولات.

أما الموسم الثاني الذي شهد تفجره فشارك سواريز في 44 مباراة رفقة ليفربول في كل البطولات وسجل 31 هدفًا وصنع 13.

تفوق محلي وخيبة أوروبية في تأثير صلاح على مباريات ليفربول

وفي موسمه الأخير مع الريدز قبل أن ينضم لصفوف برشلونة في الصيف التالي شارك سواريز في 37 مباراة بكل البطولات.

أرقام سواريز في ذلك الموسم كانت استثنائية بالنسبة للريدز، حيث سجل 31 هدفًا وصنع 19 وكاد يقود الريدز لإعادة لقب الدوري الإنجليزي لخزائنهم لولا السقوط في الجولات الأخيرة.

محمد صلاح

النجم المصري انضم لصفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي وهو نجم الفريق العاصمي والتوقعات منه كانت في السماء.

تجاوز صلاح تلك التوقعات بمراحل لم يتخيلها أي شخص، حيث سجل النجم المصري 44 هدفًا في 52 وكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي ومعه عدة أرقام قياسية أخرى.

بالإضافة لذلك صنع صلاح 16 هدفًا لليفربول في كل البطولات لكن لسوء الحظ لم يحقق أي بطولة خلال ذلك الموسم وودع كل البطولات كما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما في الموسم الثاني فقد سجل محمد صلاح 27 هدفًا وصنع 12 في 42 لقاء شارك بهم لكن تراجع الأرقام تم تعويضه بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الذي كان غائبًا عن خزائن الفريق منذ 2005.

وفي الموسم الجاري الذي لا يزال أمامه عدة أسابيع سجل صلاح 20 هدفًا متأثرًا بغيابه لعدة مواجهات بسبب الإصابة، وصنع تسعة أهداف حتى الآن في كل البطولات.

فهل يستمر محمد صلاح في التفوق على أرقام لويس سواريز وغيره من نجوم ليفربول القياسية خلال الفترة المقبلة أم يبدأ في التراجع والتوقف عن تحطيمها؟